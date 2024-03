Resumo novela Elas por Elas (13/3): Próximo capítulo desta quarta-feira

No próximo capítulo de "Elas por Elas", Taís repreende o marido. Jonas cede aos pedidos de Helena, depois que ela ameaça Adriana. Ísis conta para Adriana que Giovanni lhe pediu perdão.

Adriana recebe a mensagem gravada por Jonas sob o comando de Helena, e Marlene desconfia. Vic engana Márcia para viajar sozinha com Nando.

Mário sugere que Érica converse com Renée sobre Rico. Natália conversa com Lígia sobre Carol. Ulisses revela a Carol que conseguiu uma vaga para ela em um laboratório no Canadá. Jonas tenta escapar do cativeiro.