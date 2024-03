Pênis no papel higiênico: ex-participantes detalham masturbação no BBB

Em uma das festas finais do BBB 21, Gilberto Nogueira, ficou alegre demais com a bebedeira e confidenciou a João Luiz e Pocah que havia se masturbado no confinamento. "Olha, eu tenho um segredo. Eu já (me masturbei), entendeu?", disse Gil do Vigor, gesticulando com as mãos, mas pedindo para os brothers não mencionar a palavra.

João entendeu a mensagem do brother: "Você conseguiu?", indagou. "Você teve cabeça pra isso?" acrescentou Pocah.

Aos risos, o economista afirmou que não estava ligando para nada além do prazer. "Ah, eu nem lembro que tem câmera", brincou.

Daniel Lenhardt

Daniel Lenhardt posa nu em meio à natureza Imagem: Reprodução/Instagram@daniellenhardt

O modelo entrou no BBB semanas depois do início do reality, mas nem isso foi suficiente para afastar a necessidade de se tocar na medida em que permanecia na casa. Durante participação ao youtuber Matheus Mazzafera, ele admitiu que se masturbou no banheiro. "Foi bem de boa, uma vez só", contou.