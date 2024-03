Oscar: John Cena recebe proposta de R$ 2,5 mi de site adulto após 'nudez'

John Cena, 46, teve uma oferta milionária para fazer uma performance durante 1 hora em uma plataforma de conteúdo adulto. Ele teria que aparecer totalmente nu.

O que aconteceu

O dono do site de conteúdo adulto CamSoda, Daryn Parker, procurou o lutador de WWE depois de sua participação marcante no palco do Oscar. A empresa ofereceu o valor de US$ 500 mil, cerca de R$ 2,5 milhões, para Cena fazer um show ao vivo e sem roupas na webcam.

No e-mail enviado para o ator, Parker o elogiava por "estar em ótima forma" e que estava assistindo grandes momentos do lutador no ringue. As informações foram divulgadas pelo jornal The Mirror do Reino Unido.