Mesmo sem atrações anunciadas, Coala Festival inicia venda de ingressos

O Coala Festival, evento dedicado à música brasileira, chega à décima edição, nos dias 6, 7 e 8 de setembro, no Memorial da América Latina, em São Paulo. E, mesmo sem ter nenhuma atração anunciada, a venda de ingressos já começou.

O que aconteceu

Em dez anos de existência, o festival promoveu vários encontros de grandes nomes da MPB. Entre eles, Elba Ramalho ao lado de Mariana Aydar; Gal Costa cantando com Tim Bernardes e Rubel; Jards Macalé com Ana Frango Elétrico; Marcos Valle ao lado de Céu e Joyce Moreno; e Fernanda Abreu com Marina Lina.