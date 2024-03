Matteus e Isabelle devem formar casal? Parcial UOL mostra opinião pública

Isabelle e Matteus se aproximaram nos últimos dias no BBB 24 (Globo). Depois de dançarem juntos e brincarem um com o outro, eles acharam a atenção não só do público, mas de Beatriz, que questionou o envolvimento.

Na mais recente parcial da enquete publicada pelo UOL, atualizada hoje (12) às 16h, 42,46% do pública acreditava Matteus ainda não superou Deniziane e, por isso, o casal não deve seguir em frente.