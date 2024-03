Mãe de Alane saí em defesa da filha e manda recado para Yasmin

Após Yasmin expor os xingamentos dirigidos a Alane entre os amigos e ameaçar agredi-la, a mãe da bailarina, Aline Dias, se manifestou nas redes sociais.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Durante ação na casa do BBB 24 (Globo), hoje (12), Yasmin se irritou com Alane e compartilhou com os amigos a vontade que estava de bater na sister.