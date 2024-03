Leidy Elin pode ser expulsa? Web resgata vídeo de Bial sobre 'provocação'

Na madrugada desta terça-feira (12), Leidy Elin jogou as roupas de Davi na piscina durante uma treta generalizada. O momento levantou o questionamento se a sister poderia ser expulsa do programa. Nas redes sociais, o público resgatou um vídeo com comentários de Pedro Bial sobre uma situação semelhante ocorrida na segunda edição do BBB, em 2002.

O que aconteceu

No BBB 2, a participante Tina acusou os homens da casa de terem pegado um boné seu que havia sumido. Após ameaçá-los e o item não reaparecer, ela decidiu bagunçar todas as roupas dos participantes no quarto, jogando para todos os lados.

Em resposta, Fernando Fernandes jogou a mala da sister com todas as roupas dentro da piscina. Foi o início dos embates de Tina com a casa, rendendo a cena icônica dela batendo panelas enquanto todos dormiam.