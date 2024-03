Jovem morto eletrocutado: testemunhas contam que tomaram choque em festival

Comecei a me sentir mal novamente e dessa vez bem fraca, foi então que me abriguei atrás de um carrinho de food truck, que vendia pizza, fiquei lá por um tempo. Quando melhorei e fui sair, encostei na placa de metal que fechava o evento e na parede do food truck, levando um forte choque no braço Ana Luiza, em conversa com Splash

Na página do evento, outras dezenas de pessoas também relataram que tomaram choque antes e durante a chuva, mas nada foi feito para solucionar o problema e evitar a morte de João Vinícius.

Diante do que foi narrado, a reportagem procurou a 30e — empresa responsável pela organização do evento — duas vezes, mas não obteve retorno até o momento. O espaço permanece aberto.

Diferente do que disseram na nota de pesar, não houve protocolo de segurança na hora da tempestade. Eu e as pessoas que estavam comigo ficamos exatamente até a última música do A Day To Remember, quando se tornou impossível para nós continuar lá, pois estava dando muitos raios e chovendo torrencialmente. Em momento algum nos deram um direcionamento do que fazer e para onde ir. Eram centenas de pessoas correndo tentando sair da chuva. A desorganização deles foi gigante, expuseram a gente em um campo aberto, com diversas estruturas de metal, tinham cabos de energia pelo evento, principalmente perto dos food trucks. Além de revoltada pelo que aconteceu com João Victor, estou muito triste também, pois esse festival era pra ser o melhor de nossas vidas, por ser importante para a cena musical emo, e por culpa da desorganização de quem deveria organizar o evento, uma vida foi tirada Ana Luiza

O caso de João Vinicius está sendo investigado pela 32ª DP, de Taquara, que apura as circunstâncias da morte do estudante. A Polícia Civil vai realizar uma perícia no Riocentro nesta terça-feira (12). "Apesar de o local não ter sido preservado até a chegada da polícia, a perícia será realizada e eventual prejuízo para as investigações será objeto de responsabilização na forma da lei. Os organizadores do evento e outras testemunhas serão chamados para prestar depoimento e diligências estão em andamento para apurar os fatos", informou.

Outra jovem, que preferiu não se identificar, também tomou choque em uma das estruturas do evento, antes de João Vinicius. Ela conta que estava suada e molhada após jogar água no rosto: