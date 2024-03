Jornalista derruba teoria que rosto de Kate Middleton foi tirado de revista

"Quando vi isso pensei que fosse uma paródia, mas eu estava claramente errado", começou o jornalista ao compartilhar um post com a falsa narrativa. "Aqui uma foto mais próxima com várias diferenças, como o reflexo nos olhos, dentes inferiores mais claros e visíveis no sorrisos, mais rugas e linhas finas, etc", apontou ao comparar o rosto de Kate nos dois momentos.

Higgins repetidamente criticou a suposição, que, segundo ele, é claramente falsa. Em contrapartida, o jornalista deixou a dica que a resposta para descobrir mais sobre a fotografia polêmica estava "linha do tempo de crescimento dos dentes das crianças". "Quem se importa com roupas, está tudo nos dentes!"

The Princess Katie conspiracy theorists definitely are missing a beat not building a timeline of the childrens' teeth growth. https://t.co/M5xIAeO5Ex -- Eliot Higgins (@EliotHiggins) March 12, 2024

Kate Middleton admitiu ter manipulado uma foto em que ela aparece com os três filhos e que foi divulgada pela família real britânica pela celebração do Dia das Mães. "Como muitos fotógrafos amadores, ocasionalmente faço experiências com edição", disse ela, mas novas teorias de conspiração apareceram desde então.