Dois ex-integrantes do One Direction se apresentam no Brasil neste ano

Dois ex-integrantes do One Direction, Louis Tomlinson e Niall Horan, se apresentam em palcos brasileiros neste ano com seus shows de carreira solo. A boy band britânica, uma das mais queridas do mundo, terminou em 2016.

O que aconteceu

O cantor Louis Tomlinson volta ao Brasil, desta vez com a turnê "Faith in the Future World Tour". O britânico fará shows no Rio de Janeiro, no dia 8 de maio, na Jeunesse Arena, em São Paulo, no dia 11 de maio, no Allianz Parque, e em Curitiba, no dia 12 de maio, na LIGGA Arena.

A última passagem de Tomlinson pelo Brasil foi em 2022. Ele veio apresentar os shows do álbum "Walls", com ingressos esgotados e direito até a um show extra!