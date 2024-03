Ellen Cardoso se revolta após boatos envolvendo Naldo: 'É mentira'

Está tudo bem, graças a Deus! Não tem nada acontecendo, que esse povo invejoso vá pro inferno. Deixe nossa vida em paz, estamos bem. Que Deus tenha piedade desse povo ruim. Ellen Cardoso

Caso de agressão aconteceu em 2017

Em dezembro de 2017, Naldo foi preso no Rio de Janeiro após agredir a esposa com chutes, socos e puxões de cabelo. Ellen saiu de casa e fez corpo de delito. A polícia chegou a encontrar uma arma na residência.

Porém, em 2018, Naldo e Moranguinho se reconciliaram. Eles estão juntos há 9 anos.

Em maio do mesmo ano, a ex-Fazenda explicou o motivo de ter reatado o casamento. "Amor, só amor justifica isso. Quando você ama e vê nem que seja 1% de chance de que você pode recuperar sua família, o seu relacionamento, aí, eu acho que vem a força de tentar consertar e reparar os erros. Acho que quando a pessoa passa por essa situação, é difícil alguém dizer 'procura, conversa, vocês se amam'. As pessoas falam 'larga, você não precisa passar por isso'. Eu escolhi minha família", disse em entrevista ao Programa do Porchat.