Eliana, bailarina do Faustão: os romances de Edu Guedes antes de Hickmann

Em maio de 2016, Edu fez sua primeira aparição pública com a então namorada Érica Reis. Assim como ele na época, ela também trabalhava na RedeTV!. Érica é jornalista e atuava como titular do "Leitura Dinâmica".

Jaque Ciocci

Jaque Ciocci e Edu Guedes Imagem: Reprodução / Instagram

Em junho de 2022, Edu assumiu namoro com Jaque Ciocci. Formada em arquitetura, Jaque atuava como bailarina no "Domingão do Faustão". Ela também passou a apresentar ações de merchandising no palco do então programa da TV Globo. No "Faustão na Band", ela já chegou ocupando o cargo de repórter. Eles permaneceram juntos até janeiro de 2024.