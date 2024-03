Lucas desabafa sobre esposa no BBB 24: 'Estou expondo ela?'

O brother continuou: "Ela não queria ser exposta, não queria ser uma pessoa pública. Não é justo eu estar expondo ela para c*ralho."

Após o Almoço do Anjo, Camila debochou de Lucas — que chorou quando não a viu no vídeo: "Enquanto uns choram, as mulheres faturam", escreveu em uma publicação nas redes sociais.

Camila sugeriu o fim de seu casamento há uma semana. Ela publicou fotos de Lucas no lixo e mostrou uma mala pronta após atitudes do marido com Pitel no confinamento.

