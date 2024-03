20 anos de amizade: como Ana Hickmann e Edu Guedes se conheceram?

Ana Hickmann, 43, anunciou o seu namoro com Edu Guedes, 49, nesta terça-feira (12), em uma publicação nas redes sociais após 20 anos de amizade.

Mas, como eles se conheceram?

Em 2004, Ana Hickmann estreou na televisão como colunista de moda, no programa Tudo a Ver, revista eletrônica da Record. No mesmo programa, Edu Guedes também trabalhava apresentando um quadro de culinária.

Em 2005, os dois deixaram o programa e passaram a trabalhar juntos no Hoje em Dia. Ao lado de Britto Jr, eles ficaram à frente do programa por quatro anos, até Hickmann deixar a atração para tocar outros projetos.