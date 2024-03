'Todos nós temos motivos, tanto para ficar quanto para sair', diz brother

Durante uma ação realizada no BBB 24 (Globo), Lucas conversou com Leidy Elin e comentou sobre a troca que teve com a Yasmin antes de dormir. Eles estavam confabulando sobre o resulta do décimo segundo Paredão.

O que aconteceu

Lucas, que está na berlinda, se mostrou confuso com o possível resultado de amanhã (12): "Cara, como eu estava falando com a Yasmin ontem, antes da gente dormir. Ela estava na minha cama e eu estava conversando com ela. Eu não sei... Eu acho que todos nós temos motivos, tanto para ficar quanto para sair", disse o professor.