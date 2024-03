Thiaguinho comemora aniversário com Rodriguinho e ex-mulher, Fernanda Souza

Thiaguinho comemorou a chegada dos 41 anos ao lado de Rodriguinho e da ex-mulher, Fernanda Souza, e compartilhou os registros em uma rede social.

O que aconteceu

O cantor fez uma reunião íntima para celebrar mais um ano de vida. Em um post no Instagram, ele apareceu ao lado também da namorada, Carol Peixinho, da mãe e de outros amigos.

Na publicação, Thiaguinho afirmou que hoje é dia de comemorar a vida e a sorte. "Que tenho de viver essa vida que vivo! Rodeado de amor e carinho por todos vocês! Super obrigado por todas as mensagens, por todas as manifestações de carinho nesse dia tão especial…Me emociono demais com os textos e vídeos de vocês…", disse ele.