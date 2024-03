Sister justifica o afastamento de Bin: 'É para não dar uma recaída'

Na sala da casa do BBB 24 (Globo), Raquel e Giovanna conversaram sobre o comportamento de Bin. O assunto em questão era o afastamento do brother em relação à mineira, com quem já teve um relacionamento durante o confinamento.

O que aconteceu

Depois do término do relacionamento entre Giovanna e Bin, as sisters analisam o distanciamento do brother.