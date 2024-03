Sem vídeo da esposa, Lucas diz estar mal: 'Dificuldade de rir, interagir'

Lucas voltou a mencionar hoje (11) a ausência de um vídeo da esposa, Camila Moura, no seu Almoço do Anjo de ontem no BBB 24 (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Na área externa, Lucas contou para Yasmin que continua incomodado por não ver sua esposa nos vídeos enviados para seu almoço.