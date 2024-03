Raquele analisa postura de sister após Paredão: 'Doida para ir embora'

Na noite de segunda-feira (11) no BBB 24 (Globo), Raquele analisou com Giovanna a postura de Yasmin após ser indicada ao 12º Paredão do programa. A modelo disputa a berlinda contra Lucas Henrique e Isabelle.

O que aconteceu

A doceira acredita que Yasmin quer sair. "Acho que a Yas está doida para ir embora, né?".