Suburbana e sonhadora: quem é Ramille, atriz estreante de 'Família É Tudo'

Receber a notícia de que faria Andrômeda causou um susto à atriz. Ela, que estava desempregada, fez teste para uma personagem de menor destaque, mas foi escalada para ser uma das protagonistas. Ela será um dos cinco netos de Frida (Arlete Salles) e está no núcleo central da trama de Daniel Ortiz.

Eu havia feito teste para essa novela há muito tempo, nem lembrava mais e achava que não tinha rolado. Até que no meio de uma aula [teatro], recebi uma ligação do produtor de elenco. Gente, ele perguntou: 'Ramille, você ainda tem interesse?'. Lógico! Meu mundo caiu. Fiquei sem acreditar.

Ramille

Atriz, cantora e dançarina, Ramille ganhou sua primeira oportunidade no audiovisual na série "Encantado's", do Globoplay. Em 2019, trabalhou três meses na China como cantora e dançarina do espetáculo "Ginga Tropical". Já atuou em clipe musical, fez curtas e peças teatrais.

Quando criança, ela queria ser cantora — assim como a sua personagem em "Família É Tudo". No entanto, começou a fazer aulas de atuação e se apaixonou pela dramaturgia. Mas ela não descarta se aventurar na música em breve. Aos 15 anos, foi finalista do Got Talent Brasil (Record). "A mãe não rejeita nenhuma oportunidade. Alô, gravadoras e compositores", brinca ela.

A Andrômeda tem uma autoestima. Ela tem a certeza de que vai ser a melhor [cantora] do Brasil, quem sabe do mundo. Ela acha que está pronta sem fazer aula de canto. Eu, não, a Ramille aqui estudou.

Ramille

Ramille agradece toda a rede de apoio durante os muitos "nãos" que recebeu, seja da família, amigos ou da preparadora Ana Carter, até conquistar sua primeira novela. Ela já havia feito testes para "Malhação", "Vai na Fé" e "Todas as Flores". "Era estudante desempregada antes de 'Família É Tudo'. Fazia muitos testes e esperava respostas. Por isso, digo que tive apoio de muita gente."