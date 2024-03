Lúcia quebra as pernas de Taís com revelação para Paula e Daniel

Taís e Ivan conversam com Rangel. Lúcia se assusta quando Rangel diz que Ivan e Taís têm um relacionamento. Todos consolam Eloísa no velório. Joana pergunta como a mãe vai pagar o aluguel. Lúcia conta para Daniel e Paula que Ivan é álibi de Taís. Paula comenta que o álibi é falso, pois viu Taís saindo do Copamar.

Neli reconhece Jáder ao vê-lo conversando com Joana e decide segui-lo. Paula conversa com Rangel sobre o álibi de Taís. Paula marca encontro com Taís. Lúcia e Clemente expulsam Ivan. Neli descobre o prédio de Jáder, mas disfarça ao encontrar Heitor. Taís encontra com Paula na casa de Daniel.