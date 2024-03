Luana Piovani relembra violência em namoro: 'Ia para a cadeia ou cemitério'

Em seguida, ela lembrou alguns episódios que viveu. Ponderou que, mulheres, inclusive famosas, sentem medo ao falar sobre a violência doméstica.

Eu sei da vergonha. É muito humilhante apanhar. Mas é mais vergonha bater. Não se calem Luana Piovani

Luana citou brevemente um caso de violência doméstica que viveu, dando a entender se tratar de seu namoro com Dado Dolabella. Os dois se envolveram entre 2006 e 2008. No ano do término, o casal discutiu e Dado bateu em Luana. Dois anos depois, ele foi condenado por lesão corporal, mas recorreu e se livrou da pena de quase três anos de prisão.

Acham que é fácil? Faltavam duas semanas para eu morar junto do rapaz que me bateu. Eu tava no carro, fugindo dele, porque ele já tinha entendido a cagada que tinha feito, tava vindo atrás de mim, ainda fui perseguida. Olhei para o céu e falei: 'Pai, obrigada. Eu sei porque isso aconteceu. Para que eu não fosse morar [com ele]'. Porque alguém ali ia para a cadeia, e alguém ali ia pro cemitério

Ela acrescentou que, nesse momento, "despertou" e se questionou sobre o que fazer com seus sentimentos. Luana então preferiu "matar" o então namorado em sua cabeça. "Porque é óbvio que eu ia morar com uma pessoa que eu estava apaixonada [...] Então pronto, ele morreu. É assim que lidei com o que tinha aqui dentro".