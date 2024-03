Leidy chora após formação de Paredão, e Yasmin faz promessa: 'Tenho medo'

Leidy: "Eu quero colocar todo mundo no Paredão"

Yasmin: "Eu espero mesmo que você coloque. Eu tenho até medo de voltar (do Paredão). Vai ser zero paciência, zero massagem... Tenho medo de surtar"

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer eliminar no 12º Paredão? Isabelle Reprodução/Globo Lucas Henrique Reprodução/Globo Yasmin Brunet Divulgação/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

