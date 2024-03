Giovanna diz que, caso fosse esposa de Lucas, reprovaria seu comportamento

Giovanna contou para Raquele sobre um momento em que Lucas chegou por trás de Pitel na Festa do Líder no BBB 24 (Globo). A sister afirma que se fosse namorada ou esposa dele, ela ficaria revoltada com essa situação.

O que aconteceu

Enquanto as sisters estavam no banheiro, Giovanna relembrou um momento em que Lucas se aproximou de Pitel de uma maneira que a deixaria incomodada se estivessem em um relacionamento.