Gio Ewbank e Gagliasso gravam vídeo atrevido com direito a 'mão boba'

Bruno Gagliasso, 41, e Giovanna Ewbank, 37, encenam como é a vida de casais que estão começando um relacionamento e como é a intimidade depois de muito tempo juntos.

O que aconteceu

O casal fez uma comparação sobre como é a "Vida de solteiro x Vida de casado". "Só quem tá junto há muito tempo vai entender? É ou não é assim?", escreveu a atriz.

Na publicação, Bruno encenar dar um tapa no bumbum de Giovanna em dois momentos, no início da relação e depois de casados. No começo, a reação da apresentadora é beijar o amado, em uma cena com final quente. Mas com a longa relação, a reação é um pouco mais intensa e assusta Bruno.