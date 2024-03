Fernanda desabafa com Pitel: 'Não vim com cabeça para rebolar pra câmera'

Na tarde de segunda-feira (11), Fernanda desabafou com Pitel no quarto Gnomo do BBB 24 (Globo) sobre posicionamentos no jogo.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

A confeiteira falou sobre sua forma de se comportar no jogo. "Eu vim com meu intuito pessoal, minhas dores, minhas lutas. Eu não vim com cabeça para rebolar pra câmera. Você acha que não sei rebolar? Me dá um dinheiro pra ver. Acha que eu não sei raspar a bunda no chão?".