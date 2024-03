Matthew Perry: ex-namorada pede nova investigação sobre a morte do ator

Kayti Edwards foi à polícia pedir que as investigações sobre a morte de Matthew Perry, seu ex-namorado, sejam reabertas.

O que aconteceu

Ela dividiu com a polícia sua desconfiança quanto à equipe médica responsável por cuidar do ator em vida. Em uma entrevista para 'The Mirror', Kayti Edwards revela que Matthew Perry, convivia com enfermeiras "desonestas" que lhe davam comprimidos.

Matthew Perry, que interpretou Chandler Bing em "Friends", morreu em outubro de 2023. A autópsia revelou que a morte foi causada por "efeitos agudos da cetamina". O composto analgésico gera dependência.