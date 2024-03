Ex-BBB Patrícia Leitte conta que perdeu 8 kg em um mês

Nos comentários do novo post, a influencer rebateu as críticas. Uma internauta debochou, citando a cirurgia plástica. "Fiz em 2018. Esse emagrecimento, querida, foi de janeiro de 2024 pra cá. Mas você não está preparada para essa conversa, né?! Mais fácil vir me atacar", respondeu Leitte. Outra seguidora, então, a defendeu: "E lipo não afina pescoço, rosto. É notório que você emagreceu. "Pois é, mas o povo prefere me atacar. Mas é assim. Árvore que dá fruto leva pedrada", declarou Patrícia, por sua vez.