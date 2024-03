Paula dá atestado de burrice e trai confiança de Daniel para ajudar Taís

No episódio da segunda-feira (11) de "Paraíso Tropical", Lúcia fica surpresa com a gentileza de Antenor. Gilda e Gustavo trocam beijos apaixonados. Nereu presenteia Zoraide com um buquê de flores. Hermínia expressa desaprovação diante das atitudes de Mateus. Evaldo concede uma entrevista à imprensa.

Clemente e Hermínia fazem um acordo com Mateus, comprometendo-se a não revelar as suas ações a Lúcia, desde que ele mantenha um comportamento adequado. Dinorá nota a felicidade estampada no rosto de Gustavo. Taís recebe a sua parte na herança. Cássio desaconselha Evaldo a denunciar Taís.

Urbano orienta Taís sobre estratégias de investimento. Evaldo e Eloísa deparam-se com Taís. Paula faz um apelo a Evaldo para que não denuncie Taís. Ivan escuta Clemente comentar que Evaldo pretende denunciar Taís. Taís decide visitar Evaldo. Ao se deparar com Evaldo, Taís propõe uma sociedade, mas ele se recusa a perdoá-la e ameaça denunciá-la.