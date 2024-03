Enquete BBB 24: público ignora discurso controverso e porcentagem dispara

Tô aqui nesse jogo muito louco, jogando com o coração, com um pouquinho de estratégia que nem sempre dá certo. Vocês estão me conhecendo melhor, espero que vocês estejam gostando. Vou amar permanecer aqui? Quero muito continuar aqui!, Yasmin Brunet.

Ainda segundo a votação do UOL, Lucas aparece em segundo lugar com 19,11%. Já Isabelle confirma seu favoritismo, com 6,25% dos votos.

A votação desta semana permanece sendo para eliminar um participante. O resultado será revelado nesta terça-feira (12), logo após a novela "Renascer", a partir das 22h25.