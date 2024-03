Em cima do muro, Isabelle é coadjuvante do Paredão e do BBB 24

A comentarista mencionou o fato da equipe de Isabelle declarar ser "Fora Lucas" e ter que explicar o porquê da escolha diferir do "Fora Yasmin", anunciado pela equipe de Davi.

"A equipe e os fãs precisaram ficar explicando que foram no 'Fora Buda' porque ela [Isabelle] tem problema direto com ele. Só mostra que a Isabelle tem furo na narrativa, é uma coadjuvante que o público nem lembra. Qual a história da Isabelle no jogo? Ela é a coadjuvante no Paredão e na temporada também."

Saryne ainda disse que a sister tem crescido no jogo ao lado de Davi, mas não se sustenta "sozinha". "A narrativa da Isabelle é muito fraca na temporada", opinou.

"Isabelle é uma personagem da história do Davi no BBB", acrescentou Chico Barney. "Assim como acho que todo mundo está sendo um pouco".