Dieguinho: Com jogo preguiçoso, Pitel é uma das maiores decepções do BBB 24

Na visão de Dieguinho, era a própria alagoana, e não Isabelle, quem deveria estar sob risco de eliminação nesta semana. "Pitel é uma decepção enorme e precisa ir [o quanto antes] ao paredão. Tenho certeza de que ela sabe que, se bater em um paredão com a Beatriz ou com o Davi, será eliminada. Ela mesma disse isso em conversa com a Fernanda."

Ele acredita que Pitel já deveria ter deixado há tempos o elenco do Big Brother Brasil. "O que define o jogo dela é 'preguiçoso'. É engraçada, leve, divertida, mas precisa se posicionar mais. O que vemos a essa altura do campeonato é uma Pitel preguiçosa, chata e desnecessária, que já passou da hora de sair [do programa]."

Dieguinho: Reconciliação de 'Casal Calabreso' é questão de tempo

Boninho, 62, debochou do temor de Lucas Henrique, 30, de ter sido abandonado pela esposa, Camila Moura, por conta de sua relação com Pitel, 24, no BBB (Globo). O diretor fez questão de acordar todo o elenco nesta segunda-feira (11) ao som de "Infiel", hit de Marília Mendonça.

Dieguinho Schueng aposta tanto na escalação de Camila para um futuro reality show quanto em uma reconciliação entre ela e Buda. "Acho que a 'Calabresa' vai acabar sendo chamada para A Grande Conquista - não para A Fazenda, porque falta muito tempo até lá. Inclusive, ela vai ter uma queda acentuada [de seguidores] quando encontrar o Lucas e se resolver com ele."