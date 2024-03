Em festa pós-Oscar, Demi Moore posa deslumbrante em aparição com as filhas

A atriz optou por um vestido ousado com decote geométrico, correntes e silhueta justa na cor marrom, da grife Versace. Além de ter um decote profundo, recortes nas costas iam até a altura do quadril. Ela arrematou look com o cabelo solto liso repartido para o lado.

A filha mais velha, Rumer, escolheu um visual 'Barbie' da marca Monique Lhuillier, com luvas e vestido encorpado rosa. Scout, usou um vestido metalizado Zac Pose com um decote profundo até o estômago. Por fim, a mais nova, Tallullah, optou por um vestido romântico com estampa em aquarela, também da grife Zac Pose.