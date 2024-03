De surubão a brigas: as tretas dos bastidores de novela que a TV não mostra

A confusão ganhou força quando outras atrizes, amigas de Débora (Giovanna Ewbank e Bruna Marquezine), deixaram de seguir Marina nas redes.

"Verdades Secretas 2" (2015)

Camila Queiroz, que interpretava a personagem principal, Angel, acabou se envolvendo em uma briga com a Globo, por divergências no contrato. A emissora alegou que não conseguiria atender as exigências de Camila.

Camila Queiroz como Angel em 'Verdades Secretas 2' Imagem: Reprodução/Instagram

A personagem morreu na versão que foi ao ar via streaming. Quando a novela foi exibida na TV, no entanto, o final foi diferente, o que deu margem para uma futura terceira temporada da novela de Walcyr Carrasco.

"Vitória" (2014)

Na trama da Record, Dado Dolabella viveria um dos protagonistas, mas sua história não foi para frente. O ator foi acusado de agredir um dos produtores durante as gravações, ainda no início da novela, em Curaçao, no Caribe. Foi aberta queixa contra Dolabella e, para não perderem os capítulos já gravados com ele, decidiram dar fim à vida do personagem.