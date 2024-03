Davi conta possíveis votos em Matteus e tira Raquele: 'A única que não foi'

Alane, Davi e Matteus começaram a contar os votos no gaúcho, que foi o mais votado pela casa na formação do 12º Paredão no BBB 24 (Globo). Os dois não contaram com o voto de Raquele, que indicou o brother.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Alane disse que Raquele não poderia ter votado em Matteus neste Paredão. Davi concordou, e falou isso com Matteus.