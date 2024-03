'Danço com ele nas festas e no domingo eu voto nele', diz Isabelle

"A gente não teve sintonia. Não via o jogo dele, muita das vezes eu achava ele planta. Ele também me achava planta. Enfim, coisas de jogo, passava por mim e não falava. Coisas de jogo que já resolvi com ele", disse a sister.

"E aí, quando foi agora, a gente andando mais juntos, depois da minha prova com a Bia, a gente se conectou muito... E aí, eu tive que conversar com ele. Chamei ele, a gente fez tipo uma reunião ali", explicou Isabelle.

Isabelle contou para o baiano a conversa que teve com Matteus: "Eu falei: 'cara, a gente precisa conversar. Primeiro que a gente dança nas festas junto. É desconfortável para mim, eu já falei para você que eu não quero dançar com você'. Eu já tinha falado para ele que eu achava melhor a gente não dançar, porque era melhor não".

Ela também disse que o questionou sobre a troca de votos entre eles: "Eu voto em você e você vota em mim. E, para mim, isso não existe. Agora, a gente está ficando mais junto, mas como que a gente está junto se a gente é uma opção de voto um para o outro?", contou Isabelle sobre a conversa para Davi.

"Eu já fui a Paredão com voto dele e ele já foi a Paredão com o meu voto. E agora? Isso ficou na minha cabeça. Falei: 'cara, estou me sentindo mal, estou me sentindo meio falsa'. Danço com ele nas festas, no sábado, e, no domingo, eu voto nele. Falei que tá errado isso. Não está certo", lembrou a sister.

"É legal? É gostoso dançar com ele? É! Eu amo dançar em dupla e eu gosto muito de dançar com ele porque ele dança muito bem. Ele leva muito bem", assumiu Isabelle.