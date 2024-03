Chrigor passa mal e é internado às pressas: 'Está se recuperando'

Chrigor, 49, conhecido pelos vocais no grupo Exaltasamba, passou mal e foi internado às pressas em um hospital. A assessoria de imprensa emitiu um comunicado sobre o estado do cantor.

O que aconteceu

Em um post no Instagram, a assessoria do cantor falou sobre a internação do artista. "Chrigor teve um mal-estar, mas graças a Deus está se recuperando e realizando exames por precaução. Provavelmente, terá alta esta semana. Muito obrigado pelas mensagens de carinho", disse.

Nos comentários, ex-companheiros e famosos mandaram mensagens ao cantor. "Melhoras, meu mano", disse Péricles. Thiaguinho colocou um emoji de mãos para o alto, como forma de comemoração que logo sairá do hospital. "Estou com você, irmão", afirmou Tatau. "Muita saúde, meu padrinho querido! Ótima e rápida recuperação para você", disse Gui Taliatti, vocalista do Katinguelê.