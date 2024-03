BBB 24: Lucas alfineta Davi, dizendo que vai preparar mesa de café da manhã

Lucas Henrique e MC Bin Laden debocharam de Davi pensando sobre a formação do 12º Paredão no BBB 24 (Globo). Lucas (Buda) está emparedado junto com Isabelle e Yasmin Brunet, e disse que imitará o baiano fazendo a mesa para o café da manhã.

O que aconteceu

MC Bin Laden deu a ideia para Lucas de imitar Davi, preparando a mesa do café da manhã para os brothers da Xepa. Lucas riu e concordou.