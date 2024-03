Fernanda analisa Paredão: 'Qualquer peido mal dado compra barulho da Alane'

Em papo com MC Bin Laden na academia do BBB 24 (Globo), Fernanda analisou o 12º Paredão, a influência de Alane no grupo Fadas e a relação de suas então aliadas com Leidy.

O que aconteceu

Fernanda opinou sobre a berlinda da semana: "Não gostei desse Paredão, não. Achei sem graça. Se a cunhã [Isabelle] sai, não muda em nada o grupo das Fadas. Porque ela meio que entrou por último, já era uma pessoa que não jogava com ninguém, não muda em nada no jogo de ninguém. Yasmin é a mesma coisa. O Buda [Lucas Henrique] já muda".