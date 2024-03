Baby do Brasil se defende após ser processada por familiares de Luiz Galvão

Baby do Brasil, 71, apresentou sua defesa após ser processada por Luiz Galvão, ex-integrante do Novos Baianos.

O que aconteceu

Luiz Galvão processou Baby do Brasil três meses antes de sua morte. Agora, a família do músico segue à frente do processo, pedindo R$ 1 milhão por direitos autorais de músicas, gravações e shows, segundo informações da coluna de Fábia Oliveira, do Metrópoles.

Na ação movida por Luiz, ele questiona os valores repassados a ele. O processo diz que Baby e sua produtora "dividiam os percentuais para cada integrante e, sendo conferida pelo autor, os valores não coincidiam com o valor repassado pela empresa que contratou os Novos Baianos". O documento também acusa a cantora de tomar para si, sem autorização, "todas as decisões de como deveria ser a dinâmica de organização do grupo Novos Baianos".