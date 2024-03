Lembra dela? Atriz de 'Tainá', Eunice Baía aparece grávida em momento raro

Eunice Baía, 33, que deu vida à pequena indígena Tainá nos filmes "Tainá - Uma aventura na Amazônia" (2000) e a sequência "Tainá 2 - A Aventura Continua"(2004), recordou do papel em uma brincadeira em suas redes sociais.

O que aconteceu

A atriz, participou da trend "é claro que me perguntam" e relembrou de momentos do filme e como impacta sua vida até hoje. Em uma fala, ela cita que sempre perguntam se a cobra que segurava em uma cena marcante do longa, era real. Durante as filmagens, Eunice tinha apenas 9 anos.