Após piada no Oscar, Britney Spears posa sem roupa e divide opiniões

Britney Spears, 42, voltou a gerar polêmica ao publicar nas redes sociais uma série de fotos em que aparece completamente nua.

O que aconteceu

A cantora dividiu opiniões ao publicar o clique de sensualidade em uma praia paradisíaca: "O que tem de errado com a Britney Spears? Risos", comentou um internauta. "Está na hora de deixar de seguir Britney Spears em todas as redes sociais. Ela não tem nada a oferecer além de imagens explícitas", criticou outro.

Apesar das críticas, teve quem defendesse a estrela, citando como referência o ator John Cena, que subiu ao palco do Oscar na noite de ontem, também totalmente nu. "O problema da sociedade e das revistas é que Britney Spears é mulher, despe-se e mostra-se gratuitamente ao natural, por isso é sempre motivo de chacota e humilhação. Barry Keoghan posa nu para uma revista, John Cena no Oscar e ambos são aclamados, hipócritas", apontou um usuário no X (antigo Twitter).