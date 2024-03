Após investigação, Natália descobre que seu irmão morto era traficante

No capítulo de terça (12), da novela "Elas por Elas" (Globo), Natália (Mariana Santos) faz uma descoberta chocante sobre o passado de Bruno (Luan Argollo).

Após investigação com Mário Fofoca (Lázaro Ramos), a fotógrafa encontra um antigo amigo do irmão morto. "Vou tocar a real, nunca engoli a morte do meu brother, sacou? Mó parada suspeita! O brow era metido com contrabando, rapá!", revela o homem, que se chama Pequinho (Léo Tuchermann).