Castela inédita, 'milagre' e gritos de mito: Zé Neto & Cristiano gravam DVD

Luan Santana durante a gravação do DVD "Intenso", de Zé Neto & Cristiano Imagem: Tomzé Fonseca/Agnews

Outro nome do grande do sertanejo que subiu ao palco foi Simone Mendes. A cantora, que decidiu seguir carreira solo após o fim da dupla com a irmã, Simaria, foi recebida por um frenesi. O nome da cantora foi gritado em coro, provando sua popularidade entre os fãs.

Simone Mendes foi muito aplaudida pelo público na gravação do DVD de Zé Neto e Cristiano Imagem: Allysson Moreno/Divulgação

Zé Neto e Cristiano também tentaram flertar com outros ritmos no novo projeto. Para ir além do sertanejo, eles contaram com as participações de Léo Santana e o do grupo de pagode Menos É Mais.

Léo Santana foi um dos convidados para participar da gravação de DVD de Zé Neto & Cristiano Imagem: Tomzé Fonseca/Agnews

Eles também contaram com a presença da dupla Bruno Cesar & Rodrigo. Essa dupla está iniciando a trajetória em cima dos palcos, mas Zé Neto revelou que ela é responsável por pelo menos "60% das composições das músicas do DVD".