Veja como Pitel reagiu ao Vídeo do Anjo Lucas sem a esposa no BBB 24

Na casa do BBB 24 (TV Globo), os brothers assistiram o vídeo da família de Lucas Henrique (Buda).

O que aconteceu

Pitel e os demais participantes assistiram o vídeo do Presente do Anjo na sala, enquanto Lucas estava no Almoço do Anjo com seus convidados (Yasmin Brunet, MC Bin Laden e Leidy Elin). Assim como Lucas, os brothers também acharam estranho quando Camila, com quem Lucas é casado, não apareceu na filmagem. Ao final do vídeo, Pitel esfregou o rosto.