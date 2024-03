Sabrina Sato mostra Zoe se divertindo com Nicolas Prattes

Sabrina Sato, 43, compartilhou alguns momentos em que a filha, Zoe, aparece se divertindo com seu namorado, Nicolas Prattes, 26.

O que aconteceu

Na manhã deste domingo (10), a apresentadora mostrou os dois em um carrinho de golfe. Nos stories do Instagram, a filha, fruto da relação com Duda Nagle, apareceu sorrindo ao lado do ator.

Nicolas também compartilhou o momento ao lado da enteada em suas redes sociais. Ele apareceu dirigindo o carrinho ao lado de Zoe e outras crianças.