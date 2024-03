Estilista que teve casa invadida já foi preso e ficou nu em balada

Ronaldo Esper sem roupa na balada Imagem: Fábio Motta

Ronaldo Esper na antiga casa noturna Glória Imagem: Reprodução

Roubo no cemitério

Em 2007, o famoso foi preso ao tentar sair de um cemitério com duas peças que estavam sobre um túmulo. Em 2012 ele explicou a situação no programa Provocações (TV Cultura): "O juiz entendeu que eu queria salvar duas coisas belas que estavam jogadas no lixo".

Ronaldo Esper preso Imagem: Reprodução/Globo

Barraco na televisão

Em 2012, o estilista brigou com o apresentador Britto Jr. em um programa ao vivo. Durante o Programa da Tarde (RecordTV), Ronaldo se incomodou com a seguinte pergunta: "O Clodovil dizia... que você tinha esse costume de roubar obras de arte na casa dos outros. Por que ele dizia isso?".