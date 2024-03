Lucas revela para quem dará imunidade após prova do Anjo do BBB 24

No BBB 24 (TV Globo), Lucas Henrique (Buda) revelou para quem dará a imunidade conquistada após a Prova do Anjo: Leidy Elin.

O que aconteceu

Lucas venceu a Prova do Anjo deste sábado (09). No entanto, o brother já está emparedado, após ser o primeiro a sair da útima Prova do Líder de resistência.