Lucas desabafa após vídeo sem esposa e se preocupa com relação com Pitel

Lucas Henrique (Buda) desabafou sobre sua preocupação após receber o vídeo de sua família no Almoço do Anjo do BBB 24 (TV Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Assim que voltou do almoço, Lucas conversou com Pitel, Fernanda, Leidy, MC Bin Laden e Yasmin sobre suas especulações do motivo que levou Camila Moura, com quem é casado, a não aparecer no vídeo. Ele suspeitou de sua relação com Pitel na casa.