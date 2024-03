Juliana Paes revela depressão após polêmica política: 'Tomei remédios'

Juliana Paes, 44, em entrevista ao O Globo, sobre polêmica vivida em 2021 ao ser cobrada por se posicionar politicamente.

Repercussão negativa

Por um bom tempo, tive medo de abrir meu celular. Acabei terceirizando minhas redes sociais para ficar afastada dos comentários. Fiquei impressionada com os lugares que as pessoas me colocaram... Me adicionaram rótulos que nunca me descreveram, fui chamada de 'Bolsominion'. Acabou virando um telefone sem fio louco. Eu lia e pensava: 'Mas eu nunca disse isso!'.